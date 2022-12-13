Все округа Московской области вышли из "красной зоны" по качеству воды

В регионе начали строить новейшие водозаборные узлы и обновлять изношенные трубы.

Все округа Подмосковья вышли из "красной зоны" рейтинга по качеству питьевой воды. Самым отстающим из них оказалось Фрязино, но теперь показатели здесь также подняли до нормы. Как сообщил телеканал "360", после модернизации ВЗУ № 4 с жителями округа встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Руководитель отметил, что вопрос водоснабжения во Фрязино оказался одним из центральных для региона. Также он напомнил, что ранее водозаборные узлы в Подмосковье не владели технологией отчистки потока от железа. Сейчас в регионе начали строить новейшие водозаборные узлы и обновлять изношенные трубы.

Тогда в Подмосковье проживало 7,5 миллиона человек, но из них два миллиона смотрели на эту рыжую воду. И вот с 2014 года у нас реализуется большая программа — начали строить современные ВЗУ. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что подмосковный губернатор Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в Коломне.

Фото: Сайт губернатора Московской области