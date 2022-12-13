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Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в Коломне

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На месте происшествия работают сотрудники ФСБ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотного летательного аппарата на территории Коломны. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале. По словам местных властей, в настоящее время на месте инцидента работают представители спецслужб, ФСБ, правоохранительные органы. На текущий момент угроза для мирных граждан не фиксируется.

Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в Новом.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: андрей воробьев, беспилотник, коломна, подмосковье, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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