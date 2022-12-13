Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в Новом

Мурат Кумпилов призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Падение неустановленного летательного аппарата зафиксировали на территории Адыгеи. Об этом в собственном Telegram-канале написал подписчикам глава российской республики Мурат Кумпилов пояснил, что на земле никто не пострадал. Также власти сообщили о том, что значительно не была разрушена местная инфраструктура или здания. Незначительное повреждение зарегистрировано в одной из хозяйственных построек на животноводческой ферме. Специалист добавил, что сейчас все вопросы, которые касаются обеспечения безопасности граждан, держатся властями на личном контроле.

В поселке Новом Гиагинского района Аночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа. Мурат Кумпилов, глава Адыгеи

МЧС: из-за взлома в нескольких регионах по радио и телевизору объявили о воздушной тревоге.

Видео: Telegram / SHOT