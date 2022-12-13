МЧС: из-за взлома в нескольких регионах по радио и телевизору объявили о воздушной тревоге

В экстренном ведомстве призвали верить только информации на официальных источниках.

Воздушная тревога в результате хакерской атаки с украинской стороны была объявлена в ряде российских регионов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты пояснили, что иностранные нарушители смогли прервать в отдельных областях эфиры телевизионных и радиостанций. В частности, на территории Крыма и Воронежской области жители увидели и услышали экстренную тревогу и последующие рекомендации для граждан отправиться в укрытия.

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что это первый случай иностранной хакерской атаки на российские СМИ. На прошлой неделе в эфире радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях (таких как Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio) слушатели заметили ложные сведения об угрозе нанесения по территории регионов ракетных ударов. В ГУ МЧС добавили, что эти оповещения также не соответствовали действительности. Специалисты призывают следить за обстановкой только в официальных источниках.

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