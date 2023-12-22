Петербургская прокуратура выявила нарушение сроков ремонта набережной Фонтанки

При этом за оформлением нового решения о предоставлении водного объекта в пользование организация и иные заинтересованные лица в ведомство не обращались.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту незаконного использования акватории реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 25 апреля.

Акционерному обществу выдали решение о предоставлении в пользование участка акватории Фонтанки напротив дома 31-35 для проведения капитального ремонта набережной. Установлено, что работы в акватории по окончании срока действия решения не завершены. При этом от организации еще в конце ноября 2023 года в городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности поступила информация об окончании капитального ремонта и о выводе техники.

Однако за оформлением нового решения о предоставлении водного объекта в пользование организация и иные заинтересованные лица в ведомство не обращались.

Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга в адрес генерального директора акционерного общества внес представление. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга