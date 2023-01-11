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Пьяный рецидивист размахивал ножами на набережной Фонтанки

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При задержании в соответствии с законом один из работников ППС произвел предупредительный выстрел вверх.

Сотрудники ППС обезвредили дебошира, который размахивал ножами на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 апреля очевидцы заявили в полицию о неадекватом мужчине. Он, увидев правоохранителей, начал вести себя агрессивно, выкрикивая угрозы. На неоднократные требования прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал. Тогда в соответствии с законом один из работников ППС произвел предупредительный выстрел вверх.

Неадекватом оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Из-за наличия у него явных признаков наркотического опьянения была вызвана бригада медиков. Мужчину госпитализировали в отделение токсикологии. 

Материалы по факту попытки нападения на полицейских переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на 2-й Комсомольской улице мужчина ударил в грудь фельдшера скорой помощи. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дебошир, набережная реки фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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