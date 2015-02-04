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На 2-й Комсомольской улице мужчина ударил в грудь фельдшера скорой помощи
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На 2-й Комсомольской улице мужчина ударил в грудь фельдшера скорой помощи

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В ноябре 2024 года молодой человек получил 1 год условно за хранение наркотиков.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга наркоман избил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В полицию Красносельского района вечером 23 апреля от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что у дома 27 по 2-й Комсомольской улице совершено нападение на фельдшера. На месте происшествия патрульным нарядом был задержан 21-летний петербуржец. Он ударил в грудь 47-летнюю сотрудницу скорой помощи.

В Александровской больнице у пострадавшей выявили ушиб мягких тканей грудной клетки справа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2024 года молодой человек получил 1 год условно за хранение наркотиков.

Ранее в полицию Выборгского района поступило сообщение о нападении на сотрудника скорой помощи. Пострадавший — 49-летний фельдшер — с ушибами головы самостоятельно обратился в медучреждение.

Фото: Piter.TV 

Теги: скорая помощь, фельдшер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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