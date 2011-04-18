  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фельдшера скорой помощи избили на вызове в Петербурга
Сегодня, 10:57
103
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Фельдшера скорой помощи избили на вызове в Петербурга

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Выборгского района поступило сообщение о нападении на сотрудника скорой помощи. Пострадавший — 49-летний фельдшер — с ушибами головы самостоятельно обратился в медучреждение.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в доме 18 по Приозерскому шоссе. По словам медработника, его избил жилец одной из квартир, которого позже госпитализировали в специализированную клинику.

После оказания помощи фельдшер был отпущен на амбулаторное лечение. Полиция проверяет обстоятельства происшествия — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти задержали лихача с несовершеннолетними пассажирками.

Фото: Piter.TV 

Теги: избиение, избили фельдшера, фельдшер скорой помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии