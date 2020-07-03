В Ленобласти задержали лихача с несовершеннолетними пассажирками

Инспекторам пришлось применять табельное оружие во время погони.

Поздно вечером 17 апреля сотрудники ГИБДД с применением табельного оружия задержали водителя, пытавшегося скрыться от погони с двумя 17-летними девушками в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 23:30 на 1-м километре автодороги "Лужицы – 1 Мая" . Экипаж ДПС попытался остановить Hyundai Solaris за нарушение ПДД, но водитель, вместо того чтобы подчиниться, резко увеличил скорость и попытался скрыться.

Полиция начала преследование с включенными спецсигналами, однако нарушитель продолжал уходить. На 132-м километре трассы "Нарва" инспекторы, руководствуясь законом "О полиции", приняли решение применить оружие. Сначала прозвучал предупредительный выстрел, затем несколько прицельных — по колёсам автомобиля. В результате машина была остановлена в лесном массиве.

Как выяснилось, за рулём находился 31-летний безработный житель Северо-Кавказского региона. В салоне с ним были две 17-летние девушки. Пострадавших при задержании нет.

В отношении водителя составлены административные протоколы по шести статьям КоАП, включая неповиновение полиции, оставление места ДТП, проезд на запрещающий сигнал и опасное вождение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвый водитель с улицы Козлова задержан росгвардейцами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области