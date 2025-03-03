Нетрезвый водитель с улицы Козлова задержан росгвардейцами

Была организована погоня.

В Петербурге пытавшийся скрыться нетрезвый водитель задержан росгвардейцами. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Во время несения службы на улице Козлова патруль военнослужащих специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии заметил двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, один из которых сел за руль автомобиля.

Росгвардейцы попытались пресечь нарушение ПДД, потребовав заглушить двигатель и выйти из машины. Водитель ответил отказом и начал движение. Росгвардейцы организовали преследование мужчин и задержали автомобилиста. Задержанный был передан сотрудникам Госавтоинспекции.

Видео: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ