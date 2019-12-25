Кусок лепнины упал на Mercedes в центре Петербурга

У иномарки разбилось заднее стекло.

В Центральном районе Петербурга часть лепнины упала на автомобиль Mercedes и разбила его. По информации 78.ru, инцидент произошел на набережной реки Фонтанки.

Машина была припаркована возле дома 5/2 в ночь на 17 декабря. У иномарки разбилось заднее стекло. Осколки и каменная крошка оказались на тротуаре. К счастью, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова. Также никто не пострадал.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)