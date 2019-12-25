  1. Главная
Кусок лепнины упал на Mercedes в центре Петербурга
Сегодня, 8:30
sashshsas

Кусок лепнины упал на Mercedes в центре Петербурга

У иномарки разбилось заднее стекло.

В Центральном районе Петербурга часть лепнины упала на автомобиль Mercedes и разбила его. По информации 78.ru, инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. 

Машина была припаркована возле дома 5/2 в ночь на 17 декабря. У иномарки разбилось заднее стекло. Осколки и каменная крошка оказались на тротуаре. К счастью, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова. Также никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: набережная реки фонтанки, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

