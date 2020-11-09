  1. Главная
Кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова
Сегодня, 8:35
К счастью, пострадавших нет.

В Адмиралтейском районе Петербурга 16 ноября с фасада упал кусок штукатурки. К счастью, пострадавших нет. 

Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел возле дома 75/26 по набережной канала Грибоедова. Горожанин проходил около него с супругой, и с крыши отвалился кусок стены. Они отделались испугом и испачканной одеждой. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что нежилой дом на улице Розенштейна частично обрушился. Здание признали аварийным в 2010 году и расселили. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: набережная канала грибоедова, штукатурка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

