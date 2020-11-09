Кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова

В Адмиралтейском районе Петербурга 16 ноября с фасада упал кусок штукатурки. К счастью, пострадавших нет.
Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел возле дома 75/26 по набережной канала Грибоедова. Горожанин проходил около него с супругой, и с крыши отвалился кусок стены. Они отделались испугом и испачканной одеждой.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что нежилой дом на улице Розенштейна частично обрушился. Здание признали аварийным в 2010 году и расселили.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
