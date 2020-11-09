Кусок штукатурки отвалился с фасада дома на набережной канала Грибоедова

К счастью, пострадавших нет.

В Адмиралтейском районе Петербурга 16 ноября с фасада упал кусок штукатурки. К счастью, пострадавших нет.

Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел возле дома 75/26 по набережной канала Грибоедова. Горожанин проходил около него с супругой, и с крыши отвалился кусок стены. Они отделались испугом и испачканной одеждой.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка.

