На набережной канала Грибоедова погиб монтажник

В центре Петербурга во время проведения работ погиб монтажник. На место происшествия прибыли следователи, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В доме на набережной канала Грибоедова в шахте лифта оборвался трос лебедки с высоты 10-12 метров. От полученных травм мужчина скончался сразу.

По предварительным данным, причина несчастного случая – применение неисправного оборудования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV