На набережной канала Грибоедова погиб монтажник

В центре Петербурга во время проведения работ погиб монтажник. На место происшествия прибыли следователи, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В доме на набережной канала Грибоедова в шахте лифта оборвался трос лебедки с высоты 10-12 метров. От полученных травм мужчина скончался сразу.
По предварительным данным, причина несчастного случая – применение неисправного оборудования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: на разных стройках Петербурга за сутки погибли сразу трое рабочих.
Фото: Piter.TV
