На набережной канала Грибоедова погиб монтажник
Сегодня, 16:31
В доме в шахте лифта оборвался трос лебедки с высоты 10-12 метров.

В центре Петербурга во время проведения работ погиб монтажник. На место происшествия прибыли следователи, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В доме на набережной канала Грибоедова в шахте лифта оборвался трос лебедки с высоты 10-12 метров. От полученных травм мужчина скончался сразу. 

По предварительным данным, причина несчастного случая – применение неисправного оборудования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на разных стройках Петербурга за сутки погибли сразу трое рабочих. 

Фото: Piter.TV 

Теги: набережная канала грибоедова, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

