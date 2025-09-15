  1. Главная
Сегодня, 14:52
Код плеера

Двое пьяных мужчин угрожали ножом администратору бара на набережной канала Грибоедова

Наряд вневедомственной охраны доставил задержанных в 28-й отдел полиции.

В Центральном районе росгвардейцы задержали правонарушителей, угрожавших ножом администратору бара. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 14 сентября сотрудники заведения на набережной канала Грибоедова воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Двое нетрезвых мужчин в возрасте 18 и 30 лет поругались с администратором, после чего один из них начал угрожать. В его руках был нож, и угрозу работник воспринял реально. 

Наряд вневедомственной охраны доставил задержанных в 28-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: набережная канала грибоедова, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

