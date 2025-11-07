  1. Главная
Сегодня, 12:36
Нежилой дом на улице Розенштейна частично обрушился

Предварительно, пострадавших нет.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга устанавливает обстоятельства и причины частичного обрушения нежилого дома на улице Розенштейна. Об этом сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве. 

Работу полицейских и экстренных служб на месте координирует заместитель прокурора района Александр Морозов. Предварительно, пострадавших нет. 

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований жилищного законодательства. 

Пресс-служба петербургской прокуратуры 

Отметим, что здание признали аварийным в 2010 году и расселили. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку после падения крыши на Ладожском вокзале. 

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

