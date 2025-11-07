Нежилой дом на улице Розенштейна частично обрушился

Предварительно, пострадавших нет.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга устанавливает обстоятельства и причины частичного обрушения нежилого дома на улице Розенштейна. Об этом сообщили 7 ноября в надзорном ведомстве.

Работу полицейских и экстренных служб на месте координирует заместитель прокурора района Александр Морозов. Предварительно, пострадавших нет.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами требований жилищного законодательства. Пресс-служба петербургской прокуратуры

Отметим, что здание признали аварийным в 2010 году и расселили.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга