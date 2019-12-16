Прокуратура проводит проверку после падения крыши на Ладожском вокзале

Крыша над парковкой рухнула на платформу Ладожского вокзала в Петербурге.

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть крыши над платформой №12. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Днем 24 октября на территории Ладожского вокзала произошло частичное обрушение кровли. Инцидент случился на платформе №12, куда обрушились панели крыши с надземной парковки. По данным пресс-службы прокуратуры, обрушившиеся конструкции частично заблокировали проход к терминалу. Доступ на поврежденный участок временно ограничен.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На место происшествия прибыли представители надзорных органов и оперативные службы города.

Транспортная прокуратура Северо-Западного федерального округа начала проверку соблюдения требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Также будет оценено, как соблюдались права пассажиров во время инцидента. В настоящее время специалисты обследуют конструкции крыши, чтобы установить причины обрушения и возможные риски дальнейшего повреждения здания.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры