Следком проверяет школу в Ленобласти из-за плесени и потёкшей крыши

Проверка началась в преддверии нового учебного года.

Следственный комитет России по Ленинградской области начал процессуальную проверку в школе поселка Лебяжье Ломоносовского района. Поводом стало распространение в социальных сетях информации о непригодных условиях в учебном учреждении.

По данным мониторинга, здание школы находится в плачевном состоянии: помещения поражены плесенью, крыша протекает, а durante летних каникул классы неоднократно затапливались ливневыми дождями. Несмотря на приближение нового учебного года, необходимый ремонт так и не был проведен.

По поручению руководства следственного управления организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, определяют степень ответственности должностных лиц и принимают меры, направленные на восстановление прав граждан.

После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что охранник, открывший стрельбу в школе на Старо-Петергофском проспекте, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области