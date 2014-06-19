Кот, который застрял под плитой на набережной канала Грибоедова, вернулся к хозяйке

Восстанавливался Марс в клинике четверо суток.

Кот Марс, застрявший под плитой на набережной канала Грибоедова в Петербурге, возвращен хозяйке 18 ноября, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Доставал "морского волка" известный волонтер Алексей Тужиков, он же передал Марса ветеринарам.

Приехали, я засунул камеру, увидел, что кот сидит, выглядывает где-то в метре под плитой, ни на что не реагирует. Как-то пытался его выманить, через какое-то время подполз ближе. Пришлось применить спецсредство, чтобы его зафиксировать и вытащить оттуда. Алексей Тужиков, волонтер

Восстанавливался котик в клинике четверо суток, его откармливали. Кроме того, провели все необходимые процедуры.

Мы осмотрели кота, особой помощи никакой не требовалось. Он был клинически здоров, мы обработали его от блох, потому что он, видимо, болтался недели две. Обработали от глистов. Алексей попросил кота кастрировать, и мы его три дня назад кастрировали. Елена Федорова, генеральный директор ветклиники

Фото: пресс-служба ПСО "Экстремум"