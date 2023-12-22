Суд обязал ГМЗ "Царское Село" оборудовать дворцы и парки для инвалидов

Представитель музея не выразил возражений против иска на судебном заседании.

Прокуратура Петербурга через суд добилась удовлетворения своих требований к администрации музея-заповедника "Царское Село". Иск был подан в защиту неопределенного круга лиц и касался прав людей с ограниченными возможностями, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Представитель музея не выразил возражений против иска на судебном заседании.

Теперь сотрудники музея должны оборудовать Екатерининский и Александровский дворцы, а также Екатерининский и Александровский парки для инвалидов. В настоящее время на территории музея для них не хватает удобных туалетов, тактильных указателей на лестницах, системы радиоинформирования и специальной среды, позволяющей эвакуироваться. На выполнение этих задач у музея есть один год.