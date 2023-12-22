Импортозамещение на петербургском тракторном заводе оценили в 15 млрд рублей

На данный момент мосты и другие комплектующие для тракторов и спецтехники, выпускаемых на ПТЗ, импортируются из Беларуси и Китая.

Петербургский тракторный завод (ПТЗ), входящий в ГК "Кировский завод", планирует вложить 15 млрд рублей в запуск нового производства мостов, коробок передач и редукторов. Завод планирует запустить новый цех поэтапно с осени 2024 года, а полноценное серийное производство начнется к концу текущего года. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Серебряков в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад".

На данный момент мосты и другие комплектующие для тракторов и спецтехники, выпускаемых на ПТЗ, импортируются из Беларуси и Китая. После запуска собственного производства завод планирует отказаться от китайского импорта мостов. Генеральный директор не раскрывает долю техники, которую сможет обеспечить завод собственными мостами, коробками передач и редукторами, однако отмечает, что часть белорусского импорта будет сохранена. От китайского импорта же ПТЗ планирует полностью отказаться.

Общий объём инвестиций в проект составит около 15 млрд рублей, часть средств будет выделена за счет господдержки.

Ранее мы сообщили о том, половина тракторов, созданных на Кировском заводе, станут беспилотными.

Фото: ВКонтакте / Кировец