Половина тракторов, созданных на Кировском заводе, станут беспилотными

При этом 200 машин уже приобрели систему автоуправления, однако речь идёт только об опытной партии.

Входящий в ГК "Кировский завод" петербургский тракторный завод (ПТЗ) поставил цель производить до 50% машин с автопилотом к началу следующего года. Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Серебряков в беседе с изданием "Ведомости Северо-Запад".

Руководитель отметил, что до конца 2023 года на заводе будет выпущен 100 беспилотных тракторов. При этом 200 машин уже приобрели систему автоуправления, однако, по словам руководителя, речь идёт только об опытной партии.

Также гендиректор подчеркнул, что подобное нововведение очень востребовано на рынке сельского хозяйства в связи с серьёзным дефицитом трактористов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский тракторный завод сократит выпуск продукции из-за низких цен на зерно.

Фото: Петербургский тракторный завод