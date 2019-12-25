Строительство продолжения фиолетовой ветки метро отложили до 2027 года.

Строительство продолжения фиолетовой ветки метро за станцией "Комендантский проспект" в Петербурге планируют начать в первой половине 2027 года. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время прямой линии.

Приступить к работам смогут после окончательного согласования схемы объезда территории, на которой разместится будущая строительная площадка.

На пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов намерены создать крупный пересадочный узел, в состав которого войдут 2 станции метро. Проект предусматривает возведение 2 вестибюлей, устройство нескольких выходов в город и пешеходных переходов.

До начала строительства также необходимо урегулировать транспортные и юридические вопросы. Кроме того, предстоит провести техническое обслуживание двухпутного проходческого щита "Надежда".

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‎Фото: Piter.TV