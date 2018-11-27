Петербургский тракторный завод сократит выпуск продукции из-за высоких цен на зерно

В прошлом году на заводе собрали примерно 4,3 тыс. транспортных средств.

Петербургский тракторный завод намерен произвести от 350 до 3700 машин за 2023 году. Это на 15-20% меньше, чем за 2022-ой. Как объяснил генеральный директор ГК "Кировский завод" Сергей Серебряков в беседе с "Ведомости Северо-Запад", урон производству наносит падения цен на пшеницу.

В прошлом году на заводе собрали примерно 4,3 тыс. транспортных средств.

Серебряков добавил, что сфера сельхозтехники полностью зависима от стоимости зерна. Доходы аграриев на данный момент значительно упали, что и стало причиной уменьшения производственных показателей.

Ранее мы сообщили о том, что новый фуд-холл откроют на севере Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Кировец