Новый фуд-холл отроют на севере Петербурга

Площадь Eat Market составит 2,6 тыс. кв. м.

В ТЦ "Парк молл", расположенном в квартале ЖК "Лондон парк" на проспекте Просвещения будет построен огромный фуд-холл Eat Market. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Л1.

Площадь Eat Market составит 2,6 тыс. кв. м. Всего на его территории будут представлены 28 ресторанных концепций, средний чек в которых составляет 400—600 рублей. В качестве оператора проекта выступит Zemskiy Group: компания имеет опыт управления в аналогичном фуд-корте ТЦ "Галерея".

Запуск фуд-холла запланирован на следующий год. Примерный объём инвестиций в проект оценили в 160–260 млн рублей. Всего на территории города расположены 14 фуд-холлов общей площадью 52,7 тыс. кв. м.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)