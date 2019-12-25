За год посещаемость петербургских ТЦ выросла на 5%

При анализе специалисты ориентировались на показатель Mall Index.

В Петербурге началось постепенное восстановление рынка торговой недвижимости. Так, за вторую половину сентября 2023 года число посетителей на 1 тыс. кв.м. торговых площадей в городе увеличился на 5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "Коммерсантъ".

При анализе специалисты ориентировались на показатель Mall Index. Отметим, что он всё ещё остаётся на 28% меньше, чем в сентябре докризисного 2019-ого. В Москве он подрос на 1%. Число пустующих площадей в петербургских ТЦ уменьшилось на 1-2 п.п. до 7-8%. К концу года прогнозируется показатель в 6%.

Кроме того, намечается прогресс в сфере офисной недвижимости: число пустующих офисов в Петербурге сократилось на 5% за указанный период при падении спроса на 18%. Средняя стоимость аренды офисов по итогам первого полугодия достигла 2,14 тыс. рублей за 1 кв.м. в случае помещений класса А и 1,41 тыс. в случае класса В.

Ранее мы сообщили о том, что здание бывших касс РЖД в Петербурге выставили на продажу за 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.TV