Здание бывших касс РЖД в Петербурге выставили на продажу за 1,8 млрд рублей

Кроме того, Госстройнадзор выдал разрешение на проведение реконструкции здания под гостиницу.

Здание бывших железнодорожных касс по адресу: набережная канала Грибоедова, 24, в центре Северной столицы выставили на торги. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Объект находится прямо напротив Казанского собора. Его площадь составляет примерно 9,3 тыс. кв. м. Собственником здания выступает АО "Блюхера, 6". Компания намерена продать бывшие кассы за 1,8 млрд рублей с оговоркой о возможности торга до 1,5 млрд. Активы АО в конце прошлого года составили 1,3 млрд рублей.

Кроме того, Госстройнадзор выдал разрешение на проведение реконструкции здания под гостиницу, при этом его площадь можно будет увеличить до 14,85 тыс. кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что в проект реконструкции петербургской консерватории внесли изменения.

Фото: citywalls.ru