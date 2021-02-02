В проект реконструкции петербургской консерватории внесли изменения

На такой шаг пришлось пойти из-за трудностей с поставками необходимого оборудования.

Проект реконструкции консерватории на Театральной площади в Северной столице был существенно переработан. На такой шаг пришлось пойти из-за трудностей с поставками необходимого оборудования. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на акт проведённой экспертизы.

Так, в проект внесены изменения, касающиеся работ по устройству инженерных коммуникаций и установки инженерного оборудования. Кроме того, были добавлены работы по отделке помещений, усилению и ремонту перекрытий стен.

В Федеральной адресной инвестиционной программе прописана общая стоимость работ по реконструкции консерватории: предполагается, что она составит 21 млрд рублей.

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Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)