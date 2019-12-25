Смольный не разрешил застраивать жильём складскую зону на Кубинской улице

По планам компании "Тандем-Истейт", производственную зону площадью 7,9 га можно было преобразовать в жилую. Кроме того, там намеревались построить 2 детских сада.

Комиссия по изменениям Генплана Петербурга не одобрила заявку компании "Тандем-Истейт" на застройку жильём части Кубинской улицы. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По планам организации, производственную зону площадью 7,9 га можно было преобразовать в жилую. Кроме того, там намеревались построить 2 детских сада.

Большинство помещений на указанной территории сейчас арендуются под склады. До этого "Тандем-Истейт" озвучивала планы на строительство там оптово-распределительных центров сельхозпродукции, сырья и продовольственной продукции.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на квартиры в новостройках Петербурга вырос на 58% за лето.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)