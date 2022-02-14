Спрос на квартиры в новостройках Петербурга вырос на 58% за лето

Продано порядка 23 тыс. квартир.

В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках на 58% в период с июня по август. Об этом рассказали в пресс-службе консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Показатели сравнили с аналогичным периодом 2022-го. Летом 2023 года продано порядка 23 тыс. квартир. Лидером оказалось жилье Приморского и Пушкинского районов, Всеволожского района Ленобласти.

Покупателей интересовали больше квартиры масс-маркета. 43% пришлось на "однушки", 28% – на студии и 21% – на "двушки".

Ранее на Piter.TV: квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев.

Фото: Piter.TV