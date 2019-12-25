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Продажи квартир в новостройках в Петербурге упали на 40%
Сегодня, 10:42
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Продажи квартир в новостройках в Петербурге упали на 40%

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Выручка застройщиков в августе составила 28,4 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в июле.

В августе в Петербурге зарегистрировали 2,5 тыс. сделок в новостройках. Это на 40% меньше, чем в июле, подсчитали эксперты Dataflat. Об этом пишет "РБК Петербург" 9 сентября. 

В городе на Неве за последний месяц лета доля ипотечных сделок снизилась на 17% – до 53% от общего количества. Средний чек покупки при этом увеличился на 7% – до 10,9 млн рублей за квартиру.

Сокращение программ государственного субсидирования ипотечного кредитования затрагивает в первую очередь сегменты дешевого жилья, доля которого в продажах сократилась, что и обусловило рост среднего чека сделки.

Александр Пыпин, руководитель проекта Dataflat 

Выручка застройщиков Петербурга в августе составила 28,4 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в июле. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице за прошлый месяц ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: квартиры в новостройках, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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