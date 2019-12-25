Продажи квартир в новостройках в Петербурге упали на 40%

Выручка застройщиков в августе составила 28,4 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в июле.

В августе в Петербурге зарегистрировали 2,5 тыс. сделок в новостройках. Это на 40% меньше, чем в июле, подсчитали эксперты Dataflat. Об этом пишет "РБК Петербург" 9 сентября.

В городе на Неве за последний месяц лета доля ипотечных сделок снизилась на 17% – до 53% от общего количества. Средний чек покупки при этом увеличился на 7% – до 10,9 млн рублей за квартиру.

Сокращение программ государственного субсидирования ипотечного кредитования затрагивает в первую очередь сегменты дешевого жилья, доля которого в продажах сократилась, что и обусловило рост среднего чека сделки. Александр Пыпин, руководитель проекта Dataflat

Выручка застройщиков Петербурга в августе составила 28,4 млрд рублей, что на 36% меньше, чем в июле.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице за прошлый месяц ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)