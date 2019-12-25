В Петербурге за август ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов

Лидером по вводу многоквартирных домов в этом месяце стал Выборгский район.

В августе 2024 года в Петербурге введено в эксплуатацию 194 066,80 кв.м жилья, что составило 113 домов на 3 990 квартир, включая индивидуальное строительство. За последний летний месяц в городе было построено 16 многоквартирных домов и 97 домов ИЖС, рассказал портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу многоквартирных домов в этом месяце стал Выборгский район. Здесь ввели в эксплуатацию 85 652,9 кв.м жилья, это 10 домов на 1 829 квартир. Следующим стал Пушкинский район, где ввели 41 790,8 кв.м – 2 дома на 1 262 квартиры. На третьем месте – Калининский район, в котором построен 1 дом на 610 квартир – 40 243,7 кв.м жилья.

Также в августе был введен 41 объект общегражданского назначения.

Фото: портал "Строительный Петербург"