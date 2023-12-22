В апреле в Петербурге на 37% увеличился спрос на квартиры в новостройках

Объем сделок в прошлом месяце составил 7,4 тыс. штук.

Перед 1 июля 2024 года – днем отмены большей части программ субсидированной ипотеки, в Петербурге, по сравнению с весной прошлого года, в апреле вырос спрос на квартиры в новостройках на 37%. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Объем сделок в прошлом месяце составил 7,4 тыс. штук. Это в 1,5 раза больше, чем в январе текущего года. Всего с начала 2024 года на первичном рынке жилья реализовали 25,9 тыс. квартир.

Пока спрос по-прежнему поддерживают льготные программы, во втором квартале высокий интерес к ним сохраняется. После завершения действия госпрограммы рынок начнет перестраиваться, на развитие событий будут влиять различные факторы – новые условия по ипотеке, внедрение адресных мер поддержки, размер ключевой ставки. Ольга Трошева, директор Консалтингового центра "Петербургская недвижимость"

Кроме того, генеральный директор Element Development Виталий Коробов предположил, что полностью от льготной ипотеки отказываться не будут, и "в том или ином виде останутся преференции для семейных покупателей и IT-специалистов".

Ранее на Piter.TV: льготная ипотека увеличила стоимость квартир в новостройках в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)