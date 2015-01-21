В III квартале средняя стоимость квартиры в новостройках в Петербурге составила 11 млн рублей

Примечательно, что у жителей Северной столицы на 17% увеличился интерес к трехкомнатным квартирам.

Специалисты сервиса "Авито Недвижимость" подвели итоги III квартала 2024 года на первичном рынке в Петербурге. Так, средняя стоимость квартиры составила 11 млн рублей, стало известно Piter.TV 13 октября.

В целом по стране предложение на платформе выросло на 10% по сравнению со II кварталом. Цены на квартиры в новостройках за квартал не изменились, при этом объекты с четырьмя комнатами и более стали доступнее на 2%. Кроме того, осталась прежней средняя площадь: аналитики зафиксировали рост с 51 до 52 "квадратов".

Примечательно, что у жителей Северной столицы на 17% увеличился интерес к трехкомнатным квартирам. А стоимость жилья с четырьмя комнатами и более по сравнению со II кварталом понизилась на 12%.

Третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня. На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года. Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости"

Ранее на Piter.TV: в сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию более 180 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)