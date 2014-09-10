В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию более 180 тысяч кв.м жилья

Лидером по количеству введенных многоквартирных домов стал Василеостровский район.

По данным портала "Строительный Петербург", в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге было сдано в эксплуатацию 181 015,20 кв. м жилья, что включает 94 дома на 4 310 квартир, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В этом месяце в городе построили 8 многоквартирных домов общей площадью 166 тыс. кв. м и 86 домов ИЖС площадью более 15 тыс. кв. м.

Лидером по количеству введенных многоквартирных домов стал Василеостровский район, где сдано 55 352,5 кв. м жилья (2 дома на 1 487 квартир). Вторым по объему стал Выборгский район с 51 148,3 кв. м (2 дома на 1 122 квартиры). Замыкает тройку лидеров Пушкинский район, где построили 1 дом на 965 квартир (30 865,2 кв. м).

Помимо жилой недвижимости, в сентябре также было сдано 18 объектов общегражданского назначения, среди которых 3 детских сада на 630 мест в Пушкинском и Московском районах, 2 школы на 1 810 мест в Василеостровском и Калининском районах, а также производственный комплекс в Красногвардейском районе.

Фото: портал "Строительный Петербург"