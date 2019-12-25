Квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев

За полгода приобрели 830 квартир такого сегмента из 3,9 тыс. продаваемых.

В Петербурге снизился спрос на новостройки бизнес-класса на 57% за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе консалтинговой компании NF Group в четверг, 10 августа.

Речь идет о первичном рынке недвижимости. За полгода приобрели 830 квартир такого сегмента из 3,9 тыс. продаваемых. В эксплуатацию ввели пять ЖК, общая площадь которых составляет 56,7 тыс. "квадратов".

Как утверждают аналитики, тенденция связана с тем, что покупатели переключили внимание на вторичный рынок благодаря изменениям условий по ипотеке.

Несмотря на новость о продлении программы льготной ипотеки, в первом полугодии 2023 года было отмечено снижение интереса к приобретению жилья бизнес-класса: часть покупателей уже успела досрочно приобрести квартиру в конце 2022 года, опасаясь окончания программы. Другие – заняли выжидательную позицию, учитывая ужесточение условий по ипотеке, а именно рост ипотечной ставки и увеличение первоначального взноса. Пресс-служба NF Group

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Фото: Piter.TV