Квартиры в новостройках у станции метро "Беговая" подорожали в два раза

Цены на недвижимость около станции выросли более чем в два раза – со 151,7 тыс. рублей до 325,4 тыс. рублей за "квадрат".

Цены на новостройки у нескольких станций метро в Петербурге выросли с начала года. Об этом сообщили в базе недвижимости Restate.ru сегодня, 25 июля.

Речь идет о "Балтийской", "Елизаровской" и "Беговой". Недвижимость у последней станции подорожала более чем в два раза – со 151,7 тыс. рублей до 325,4 тыс. рублей за "квадрат". Специалисты отмечают, что тенденция наблюдается из-за выхода на рынок новых апартаментов от Element Development в Сестрорецке, для которых ближе остальных станций – "Беговая".

Стоимость на квартиры в новых ЖК около "Елизаровской" поднялись на 12%. Рост наблюдается после начала строительных работ на объекте "Стрижи в Невском 2" от Setl Group.

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Фото: Piter.TV