Россияне стали скупать жилье в Крыму

Дело в том, что в Крыму цены на недвижимость ниже, чем в Сочи.

В августе этого года спрос на жилье в Сочи сократился на 36%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Всего было продано 17,3 тыс. квадратных метров жилья. Спрос снизился из-за резкого роста цен на недвижимость, по этой причине россияне переключились на Крым. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, в Сочи достаточно объектов, но они реализуются в обход закона о долевом строительстве и стоят слишком дорого. По этой причине больше нет ажиотажного спроса на недвижимость в городе. А вот в Крыму цены растут не так быстро, поэтому покупатели переключились на полуостров.

Как отметил гендиректор сервиса "Мир квартир" Павел Луценко, за лето спрос на новостройки в Крыму вырос на 18%. Однако цены на недвижимость на полуострове также растут. В конце августа, по словам эксперта, в среднем стоимость квадратного метра составила 116 тыс. рублей. Это на 12,5% больше, чем в начале лета.

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