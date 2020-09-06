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В Петербурге замечен рост цен на "новую вторичку"
Сегодня, 21:28
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В Петербурге замечен рост цен на "новую вторичку"

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Вместе с тем цены на старое жилье снижаются.

Оценив рынок, эксперты заявили о повышении цен в сегменте "новой вторички" в Петербурге. Однако цены на старое жилье падают. 

Говоря о "новой вторичке", подразумеваются дома, построенные не позднее десяти лет назад, уточняют специалисты "Петербургской недвижимости". В прошлом месяце покупатели части смотрели двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Центральном и Василеостровском районах. Студии и однокомнатные квартиры чаще смотрели в Приморском и Красносельском районах.

Цены на квартиры в "брежневках" падают, потому что на рынке слишком много предложений, и он продолжает пополняться. На данный момент "квадрат" в "брежневке" стоит около 130,5 тысяч рублей, а в "новой вторичке" – 172 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что к 2025 году в Петербурге вырастет налог на недвижимость.

Фото: Piter.tv

Теги: новая вторичка, рост цен на недвижимость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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