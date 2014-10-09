В Петербурге подорожала новая "вторичка" на фоне ажиотажного спроса

В среднем "квадрат" подорожал на 14-19%.

С начала 2021 года в Петербурге цены на один квадратный метр на вторичном рынке выросли на 14-19%, сообщил "Деловой Петербург". Так, за девять месяцев, "квадрат" обойдется не в 140 тыс. рублей, а в 160 тыс. рублей.

В начале этого же года в среднем "квадрат" в домах старше 10 лет стоил 123,9 тыс. рублей, а к концу сентября – уже 145,6 тыс. рублей. К тому же, выросли цены на новую "вторичку": со 156,6 тыс. до 187 тыс. рублей.

Чаще всего квартиры покупают в Приморском и Красносельском районах. Помимо прочего, Петербург попал в топ-10 регионов, где отметили наиболее заметное подорожание жилья на вторичном рынке.

Ранее мы писали, что с начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%.

Фото: pexels