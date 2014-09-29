С начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%

Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 23,9 тысяч рублей.

С начала года средняя цена на долгосрочную аренду жилья в Петербурге выросла на 20-30%. Об этом ТАСС рассказали специалисты сервиса "Яндекс.Недвижимость".

Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 23,9 тысяч рублей. Показатели на 19,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Двухкомнатная квартира обойдется арендатору в 40 тысяч рублей – на 33,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Трехкомнатная комната обойдется горожанам в 70 тысяч рублей – показатели этого года на 27,3% больше, чем прошлогодние.

Или же самое время задуматься о приобретении собственного жилья. Поскольку цены на петербургские новостройки пошли вниз.

Фото: Piter.tv