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С начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%
Сегодня, 15:46
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С начала года цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 20-30%

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Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 23,9 тысяч рублей.

С начала года средняя цена на долгосрочную аренду жилья в Петербурге выросла на 20-30%. Об этом ТАСС рассказали специалисты сервиса "Яндекс.Недвижимость". 

Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 23,9 тысяч рублей. Показатели на 19,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Двухкомнатная квартира обойдется арендатору в 40 тысяч рублей – на 33,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Трехкомнатная комната обойдется горожанам в 70 тысяч рублей – показатели этого года на 27,3% больше, чем прошлогодние.

Или же самое время задуматься о приобретении собственного жилья. Поскольку цены на петербургские новостройки пошли вниз.

Фото: Piter.tv

Теги: аренда, квартиры, цены
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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