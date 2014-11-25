Юрист объяснил, законна ли скрытая камера в съемной квартире

Дмитрий Матюшенков рассказал о том, как защитить себя от скрытой видеофиксации.

Первый заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил журналистам телеканала "360.ru", законна ли скрытая камера в съемной квартире. Юрист прокомментировал ситуацию, которая недавно произошла в Краснодаре. Речь идет о том, что девушка нашла в арендованной квартире скрытую камеру. Хозяин повесил настенные часы с видеонаблюдением напротив ванной комнаты. Эксперт уточнил, что для привлечения мужчины к ответственности нужно доказать факт такой видеосъемки. Он заметил, что любой незаконный сбор персональных данных о человеке на российской территории запрещен Конституцией и рядом федеральных законов. Также по статье 138 УК РФ запрещен оборот скрытых камер. Таким образом, даже за слежку через радионяню можно получить лишение свободы на срок до двух лет по статье 137 УК России ("Нарушение неприкосновенности и частной жизни").

Поэтому если мы после ванной либо еще в каком-то неприглядном виде и не давали согласие на нашу съемку, то, конечно, здесь наступает уголовная ответственность. Дмитрий Матюшенков, юрист

Эксперт добавил, что ключевой проблемой при рассмотрении дел о неприкосновенности частной жизни является необходимость доказать факт того, что сбор данных действительно осуществлялся. То, что камеры была установлена, не говорит о том, что устройство передавало данные. Если в договоре указан аспект видеонаблюдения, то речь уже не пойдет о скрытой съемке, так как человек официально разрешил себя снимать.

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Фото и видео: 360.ru