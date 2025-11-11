На Кубани 79-летнюю женщину оштрафовали после секса с любовником

Суд наказал женщину после ее обвинений любовника в изнасиловании.

В Краснодарском крае пенсионерка оклеветала знакомого после того, как с ним переспала. Суд обязал 79-летнюю женщину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в августа 2025 года у пары произошло интимное свидание, во время которого 79-летняя женщина получила разрыв слизистой влагалища. С этой проблемой она отправилась в больницу, где рассказала, что якобы стала жертвой изнасилования. Следователи сразу возбудили уголовное дело.

В ходе с беседы с правоохранителями женщина поняла, что ее любовнику грозит срок. Тогда пенсионерка призналась, что насилия не было, а она просто застеснялась в больнице. Дело в отношении 46-летнего мужчины прекратили, а экс-чиновницу обвинили в ложном доносе. Суд учёл возраст, состояние здоровья и отсутствие судимостей фигурантки и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена чиновника в Петербурге обвинила его в похищении дочери.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)