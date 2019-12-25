Россиян предупредили о штрафах за неправильное хранение солений

Закон не запрещает хранить закрутки в квартире или на даче.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при размещении домашних солений может привести к штрафным санкциям до 50 тысяч рублей. Об этом в интервью "Абзацу" сообщил адвокат Александр Зорин.

По словам собеседника издания, размер штрафа зависит от характера нарушения и возможных последствий. Например, для хранения заготовок нельзя использовать технические помещения или подвал, ведь пути эвакуации, такие как лестничные клетки, должны быть свободными.

Зорин отметил, что размер наказания зависит от тяжести проступка. За обычное нарушение противопожарных норм придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Если же захламление привело к пожару или причинению вреда здоровью, штраф составит до 40–50 тысяч.

Согласно санитарным правилам, нельзя захламлять подвалы, технические подполья и чердаки любыми вещами. За это предусмотрен штраф — от 500 до тысячи рублей.

Адвокат подчеркнул, что главное при хранении помнить, что такие запасы не должны создавать угрозы для окружающих и не наносить ущерба общему имуществу.

Ранее Роскачество предупредило о рисках употребления домашних консервов старше одного года.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)