В России отменили двойное наказание за одно нарушение ПДД

До этого за один эпизод водителя могли сначала оштрафовать, а затем лишить прав.

Закон, который исключает двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения, начнет действовать в России с июля 2026 года. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщила директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.

По словам юрист, это означает, не появление совершенно нового правила, а устранение проблемы. Яковлева объяснила, что формулировку, что в России отменили двойное наказание, нужно понимать несколько шире, чем само содержание закона, ведь такой запрет действовал и раньше. Проблема была в процедуре, которая позволяла обойти этот принцип.

Теперь при возбуждении нескольких дел по одному событию суд будет рассматривать все материалы одновременно и только потом вынести единое решение. Если наказание уже назначили, его исполнение приостанавливают, пока не будут установлены все обстоятельства.

С практической точки зрения, закон устраняет правовую неопределенность. Теперь водителю не придется нести одно соразмерное наказание за одно событие в связи с тем, что исключается повторная ответственность из-за позднего установления последствий, резюмировала юрист.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили отменить 28 видов административных штрафов.

Фото: Piter.TV