Цены на петербургские новостройки пошли вниз

По словам специалистов, замедление роста на новостройки связано с увеличением числа предложений с реальным дисконтом, а также с тем, что самих предложений стало больше и они уже превышают спрос.

В воскресенье, 3 октября,стало известно, что цена на петербургские новостройки в октябре по сравнению с прошлым месяцем упали на 1 процент, до 167 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в "Авито Недвижимость".

По данным ЦИАН, в стране средняя стоимость вторички в городах-миллионниках 110,3 тысячи рублей за квадратный метр в октябре, что на 1,2 процента больше, чем в сентябре. В Москве стоимость квартир за месяц не изменились.

По словам специалистов, замедление роста на новостройки связано с увеличением числа предложений с реальным дисконтом, а также с тем, что самих предложений стало больше и они уже превышают спрос. Рост стоимости первичной недвижимости, по мнению специалистов, не ожидается.

Ранее в России вырос спрос на съемное жилье. В среднем однокомнатную квартиру можно снять за 16,8 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv