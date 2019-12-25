В России вырос спрос на съемное жилье

В среднем однокомнатную квартиру можно снять за 16,8 тыс. рублей.

В России увеличился спрос на арендное жилье. Это привело к росту стоимости аренды квартир в стране, пишет "Коммерсант".

По данным ЦИАН, в 16 крупнейших российских городах стоимость долгосрочной аренды выросла на 0,8%. В среднем однокомнатную квартиру можно снять за 16,8 тыс. рублей, а двухкомнатную – за 22,9 тыс. рублей.

Как сообщили аналитики компании "Этажи"", цены на аренду в среднем выросли на 1,5 – 2%. По данным компании, в сентябре арендовать однокомнатную квартиру можно за 19,9 тыс. рублей, а двухкомнатную – за 25,1 тыс. рублей.

Аналитики считают, скачок спроса может быть связан с тем, что продавшие свое жилье для покупки квартиры на первичном рынке вынуждены снимать жилплощадь. Кроме того, спрос мог вырасти из-за возвращения сотрудников в офисы, а студенты в свою очередь снова стали учиться очно.

Отмечается, что в крупных городах сформировался дефицит предложения, что позволяет собственникам "диктовать свои условия и необоснованно повышать цены" на жилье.

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