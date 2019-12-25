Стоимость съемного жилья в РФ сократилась на 8%

Это объясняется ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента.

Стоимость съемного жилья в России сократилась на 8%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков сервиса "Яндекс Аренда".

Отмечается, что с начала 2025 года все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья. Это объясняется ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента. В Москве медианная ставка находится на уровне 85 тысяч рублей, в Подмосковье показатель составил 43 тысячи рублей.

Ранее Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет.

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