Во льду 109 тел: Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей

Всего в мире заморожены 740 человек.

В России зафиксировали 109 случаев криосохранения тел, в США — 566, а в мире в целом насчитывается 740 замороженных тел. Об этом KP.RU сообщил криобиолог, директор по науке компании "КриоРус" Игорь Артюхов.

Он отметил, что тела сохраняют в жидком азоте при температуре 196 °C. Таким образом, учёные рассчитывают, что в будущем появятся технологии, позволяющие вернуть людей к жизни.

При этом, как подчеркнул Артюхов, на сегодняшний день возможность оживления человека после криоконсервации научно не подтверждена. Ключевая сложность заключается в восстановлении мозга и сохранении личности, ведь деградация нейронов может начаться ещё до момента смерти.

Криобиолог считает, что клонирование не позволит вернуть прежнего человека, ведь даже при идентичном генетическом коде новый организм будет обладать собственным опытом, характером и воспоминаниями. В качестве потенциальных решений в отдалённой перспективе он называл разработку цифровой модели мозга, а также применение электронных компонентов для замещения утраченных нейронов.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)