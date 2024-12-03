В Петербурге резко сократилось количество доступных арендных квартир

Цены на съемное жилье при этом выросли в среднем на 16%.

По данным аналитиков, во втором квартале 2025 года доступных квартир стало значительно меньше. Согласно исследованию "Дом.РФ" и "Циан", во втором квартале 2025 года российский рынок арендного жилья столкнулся с сокращением предложения на 6%.

Наиболее резкое падение зафиксировано в Санкт-Петербурге — количество объявлений о сдаче квартир уменьшилось на 31%, достигнув отметки в 4,8 тысячи. Для сравнения, в Москве снижение составило лишь 4% (22,2 тысячи предложений). Об этом информирует РИА Новости.

Одновременно с сокращением предложения в Северной столице зафиксирован значительный рост цен — средняя стоимость аренды увеличилась на 16%, достигнув 55 тысяч рублей. В столице прирост цен оказался скромнее — всего 2% (93 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что почти 3 тыс. петербургских семей получили жилищные субсидии в 2025 году.

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