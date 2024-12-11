Стало известно, в каких районах Петербурга подешевело съемное жилье

Стоимость съемных квартир уменьшилась в начале года в связи с тем, что появилось больше предложений.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по недвижимости Марина Зайцева рассказала, в каких районах города подешевела аренда жилья.

Стоимость съемных квартир уменьшилась в начале года в связи с тем, что появилось больше предложений. Речь идет о спальных районах, особенно – в новостройках в Кудрово, Мурино и Шушарах.

Там очень большое количество предложений, там подешевле, и не так растут цены. В центре и ближе к аэропорту, ближе к вокзалам, не так снижаются цены. Там спрос больше. Марина Зайцева, эксперт по недвижимости

По словам специалиста, сейчас цена на аренду однокомнатной квартиры, если не брать центральную часть Северной столицы, в среднем составляет 30-40 тыс. рублей в месяц, а студии – 20-25 тыс. рублей.

Мы надеемся, что сейчас немножко устаканится процентная ставка, и будет стабильно. Думаю, что активный рост уже не будет так влиять на ценообразование. Поэтому сейчас средняя цена есть, ее надо придерживаться. Если вы понимаете, что цена в объявлении необоснованно большая, то стоит выбрать что-то другое. Марина Зайцева, эксперт по недвижимости

Ранее мы рассказывали о том, что выдача ипотеки сократилась в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)