  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, в каких районах Петербурга подешевело съемное жилье
Сегодня, 15:18
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких районах Петербурга подешевело съемное жилье

0 0

Стоимость съемных квартир уменьшилась в начале года в связи с тем, что появилось больше предложений.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по недвижимости Марина Зайцева рассказала, в каких районах города подешевела аренда жилья. 

Стоимость съемных квартир уменьшилась в начале года в связи с тем, что появилось больше предложений. Речь идет о спальных районах, особенно – в новостройках в Кудрово, Мурино и Шушарах. 

Там очень большое количество предложений, там подешевле, и не так растут цены. В центре и ближе к аэропорту, ближе к вокзалам, не так снижаются цены. Там спрос больше. 

Марина Зайцева, эксперт по недвижимости

По словам специалиста, сейчас цена на аренду однокомнатной квартиры, если не брать центральную часть Северной столицы, в среднем составляет 30-40 тыс. рублей в месяц, а студии – 20-25 тыс. рублей. 

Мы надеемся, что сейчас немножко устаканится процентная ставка, и будет стабильно. Думаю, что активный рост уже не будет так влиять на ценообразование. Поэтому сейчас средняя цена есть, ее надо придерживаться. Если вы понимаете, что цена в объявлении необоснованно большая, то стоит выбрать что-то другое. 

Марина Зайцева, эксперт по недвижимости

Ранее мы рассказывали о том, что выдача ипотеки сократилась в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: аренда квартиры, съемное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии